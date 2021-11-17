Валерий Радаев пожертвовал деньги на создание памятника Петру I в Саратове

Сегодня, 17 ноября, Валерий Радаев пожертвовал деньги на возведение памятника Петру Первому и стелы «Город трудовой доблести» в Саратове. Глава региона перечислил в фонд свою зарплату за месяц, сообщили в пресс-службе губернатора - 260 тысяч рублей

Напомним, сбор средств проводит благотворительный фонд «Созидание» при содействии администрации города начался. Благодаря помощи неравнодушных горожан, чиновников и представителей бизнеса, на Музейной площади должен появиться памятник Петру I, а в сквере «Заводской» - стела «Город трудовой доблести».

Ранее Николай Панков писал, что создание памятника воплощает в жизнь идею Володина о создании сквера в честь Петра I.

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