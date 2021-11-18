Валерий Рашкин признался в убийстве лося и рассказал, как это делал

Валерий Рашкин выступил с признанием в убийстве лося
Депутат ГД, экс-председатель Саратовского облисполкома КПРФ Валерий Рашкин рассказал, как убивал лося. Об этом он заявил в видео, которое опубликовано в его канале на YouTube.
«Пришло время», и «мне нечего бояться и скрывать от общества» заявил Рашкин в видео и рассказал, как убивал лося, а не нашел его, как утверждал более двух недель подряд.
Он рассказал, как подготовился к стрельбе, подготовил оружие и тепловизор и дважды выстрелил в силуэт парнокопытного «внешне похожего на крупного кабана».
- Дойдя до места, я обнаружил: на поляне посреди кочек и высокой сухой травы лежит тело лося. Я вернулся к машине, убрал в чехол карабин и треногу и поехал к убитому лосю. В машине были ножи и топор, ящик и кастрюля, которые были приготовлены для использования, ну, на рыбалке и охоте. Какое-то время ушло на разделку туши на месте, - рассказал Рашкин .
Напомним, 29 октября Рашкина задержали в Лысогорском районе Саратовской области с тушей разделанного лося в машине, кроме того, депутат отказался проходить медосвидетельствование на алкоголь. Возбуждено дело о незаконной охоте, а вчера 17 ноября, в Госдуму поступили представления прокуратуры, в которых депутатам предлагают рассмотреть вопрос о снятии неприкосновенности с Валерия Рашкина, чтобы предъявить ему обвинения.
Сразу в этот же день, 17 ноября Рашкин решил, что время пришло и признался в преступлении.
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