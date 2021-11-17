Рашкину грозит до пяти лет тюрьмы за лося

Валерий Рашкин попался нетрезвым с тушей лося за рулем машины

Депутату Госдумы от КПРФ, бывшему председателю Саратовского обкома партии Валерию Рашкину может грозить полумиллионный штраф или заключение до пяти лет. Это следует из документов, которые генеральная прокуратура направила в Госдуму с обращением о снятии депутатской неприкосновенности с Валерия Рашкина. С документами надзорного органа ознакомился «Коммерсантъ».

По одному делу – административному. Рашкину грозит 30 тысяч рублей штрафа и лишение прав до двух лет за отказ от медосвидетельствования в ходе задержания в Саратовской области в конце октября за рулем машины, в которой лежала разделанная туша лося. А за лося грозит уголовная ответственность – следует из второго представления Генпрокуратуры.

В материалах, присланных в Госдуму, есть подробность о застрявшем в канаве автомобиле, который вел Рашкин и сотруднике комитета охотничьего хозяйства и рыболовства Саратовской области Пономарев А.В, который занимался выявлением фактов незаконной охоты. Также упоминаются «резкий запах изо рта и нарушение речи» Валерия рашкина в ходе задержания.

Снятие неприкосновенности может произойти только по решению большинства в Госдуме. Лишиться мандата депутата ГД Рашкин может в случае, если суд признает его виновным.

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