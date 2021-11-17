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Политика17 ноября 2021 13:57

Вопрос депутатской неприкосновенности Рашкина рассмотрят 25 ноября

О такой возможности заявил спикер ГД Вячеслав Володин
Источник:kp.ru
Валерий Рашкин

Валерий Рашкин

Государственная дума может рассмотреть вопрос о снятии депутатской неприкосновенноси с Рашкина 25 ноября. Об этом заявил председатель ГД Вячеслав Володин.

В парламент уже поступил запрос от Генеральной прокуратуры о снятии неприкосновенности с представителя КПРФ в Госдуме Валерия Рашкина.

- Совет Думы рассмотрел этот вопрос... В соответствии с нормами регламента обсуждение, возможно, состоится на следующей неделе на пленарном заседании в четверг, 25 ноября", - цитирует Володина РИА Новости.

Это связано с уголовным делом о незаконной охоте на лося. Валерий Рашкин был задержан 29 октября в Саратовской области с разделаной тушей лося в машине, и к тому же отказался от медосвидетельствования.

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