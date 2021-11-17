В Саратове приостановлен отлов бродячих собак

В Саратове снова перестали отлавливать собак

Выигравшая контракт НКО «Верность» не решила вопрос с ветеринаром, карантинным блоком и помещением для стерилизации животных

Мэрия выдвигает претензии зоозащитникам, чье НКО «Верность» получило три муниципальных контракта на отлов и содержание собак.

Контракты были заключены на прошлой неделе, с тех пор подано 270 заявок на отлов собак, которые должны выполняться в течение 24 часов с момента подачи, но до сих пор нет информации об их выполнении. Об этом сообщили в мэрии со ссылкой на руководство комитета дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта города.

После того, как чиновники съездили в приют, они сообщили, что в штате у него отсутствует специалист области ветеринарии, который обязан осматривать животных при поступлении, нет специализированного блока для помещения на 10-дневный карантин, поступающих в приют собак. Также нет помещения предназначенного для стерилизации животных, а еще отсутствует некоторая документация.

- В этой связи в адрес НКО «Верность» направлены претензии с просьбой дать разъяснения по выявленным фактам, а также требование приступить к исполнению контрактов, - заявил председатель комитета дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта Александр Гусев.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Почему приюты не избавят Саратов от бродячих собак

Зоозащитница Екатерина Углова объяснила, почему держать животных в «концлагерях» – бессмысленно и беспощадно (подробнее)

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.