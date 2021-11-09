Почему приюты не избавят Саратов от бродячих собак

Снизить количество бродячих животных быстро не получится Фото: Екатерина Семенова

Жители Саратова в очередной раз оказались недовольны методом решения проблемы с бродячими животными. На этот раз налогоплательщики предложили пожизненно содержать собак в приютах, а не выпускать их обратно на улицы после прививок, чипирования и стерилизации, О том, почему это невозможно и даже жестоко, «Комсомолке» рассказала директор Фонда помощи бездомным домашним животным «Верный друг» Екатерина Углова.

- Моё мнение - это совершенно нереально, во-первых, потому что любой приют, даже государственный, пусть и на тысячу животных, заполнится очень быстро, а количество собак не уменьшится, они не исчезнут из города.

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Приведу пример: в Саратове недавно открылся построенный при содействии Вячеслава Володина приют на 380 животных. У нас там сейчас 250 собак и 30 кошек, 280 всего. Место оставили для агрессивных животных. Он [приют] заполнился буквально за два месяца, но ни жители города, ни района не ощутили, что собак в городе стало меньше. Если бы приют был больше, в пять-шесть раз, он также бы быстро заполнился. Потому что люди, которые присматривают за собачками и щенками, сразу к нам устремились. Пока была возможность принимать, мы принимали. Сейчас уже нет возможности совсем. Мы не сможем оказать помощь животным, которые действительно в опасности, а таких много, - рассказала Углова.

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Говоря о материальных причинах невозможности постоянно содержать животных в приютах, зоозащитница отметила, что, даже учитывая низкий саратовский норматив содержания, 189 рублей на день, в месяц выходит достаточно много (сейчас животных держат по две недели). По расчетам зоозащитницы, на содержание тысячи собак в месяц понадобится около четырех миллионов рублей. Екатерина уточнила, что такие бюджеты не по карману регионам, а посильны лишь Москве.

- И потом эти приюты станут огромными концлагерями для животных, - считает директор Фонда. Она отметила, что в Энгельсе волонтеры содержат приют на 220 животных. Несмотря на то, что находятся в нем только 150 собак, даже так времени на каждую не хватает:

- Пробежим, каждую погладим по разочку, а они смотрят на нас печальными глазами. Им хочется большего, естественно, - поделилась Углова, предложив представить, как будет выглядеть уход за животными в приютах больших размеров. По её словам, у собак не останется никаких радостей в жизни.

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- Как зоозащитница, я категорически против. Во-первых, собаки, которые живут на воле не голодают, каждую кто-то кормит. Есть покровители у каждого животного на улицах. Когда собака пройдет все процедуры (стерилизацию, вакцинацию и т.д.), она становится безопасна, не приносит потомство и не пускает на своё место других животных, более агрессивных и больных. Пусть она живет не так долго, как домашняя, она всё равно общается с людьми, другими собаками, она вольная, а всю жизнь в клетке... Ну, это момент эмоциональный, личный...

А вообще, как я и говорила, приюты не решат проблему. Отлов, вакцинация, стерилизация, выпуск (кроме агрессивных) – только это поможет, - резюмировала Екатерина, приведя в пример положительные результаты аналогичных мер, которых удалось достигнуть в Нижнем Новгороде и Санкт-Петербурге. По её словам, там за 10 лет численность бродячих животных сократилась в 10 раз.

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