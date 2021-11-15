Жалобы на СПГЭС дошли до губернатора

В СПГЭС не смотрят на саратовцев, как на людей
Фото: Мария Франко
Жалобы на безобразную работу отделений СПГЭС по приему посетителей наконец привлекли внимание руководства Саратовской области.
Губернатор Валерий Радаев дал поручение вице-губернатору Игорю Пивоварову и председателю Правительства области Роману Бусаргину разобраться в ситуации с огромными очередями в оделениях СПГЭС. Это особенно опасно и непозволительно в период пандемии.
Тем не менее, руководство компании не захотело организовать нормальную работу с населением.
Большое количество жалоб во все инстанции наконец дошло до главы региона. Подчиненным губернатор дал задание совместно с администрацией города и руководством предприятия принять меры по исправлению ситуации.
Напомним, "КП-Саратов" неоднократно обращала внимание на наплевательское отношение СПГЭС к своим клиентам - населению Саратова.
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