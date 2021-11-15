Жалобы на СПГЭС дошли до губернатора

В СПГЭС не смотрят на саратовцев, как на людей Фото: Мария Франко

Жалобы на безобразную работу отделений СПГЭС по приему посетителей наконец привлекли внимание руководства Саратовской области.

Губернатор Валерий Радаев дал поручение вице-губернатору Игорю Пивоварову и председателю Правительства области Роману Бусаргину разобраться в ситуации с огромными очередями в оделениях СПГЭС. Это особенно опасно и непозволительно в период пандемии.

Тем не менее, руководство компании не захотело организовать нормальную работу с населением.

Большое количество жалоб во все инстанции наконец дошло до главы региона. Подчиненным губернатор дал задание совместно с администрацией города и руководством предприятия принять меры по исправлению ситуации.

Напомним, "КП-Саратов" неоднократно обращала внимание на наплевательское отношение СПГЭС к своим клиентам - населению Саратова.

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