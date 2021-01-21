СПГЭС рискует здоровьем саратовцев?

Людей пускают к кассам по двое, остальные ждут в очереди Фото: Мария Франко

Сбытовая компания электроэнергии в Саратове ООО «СПГЭС», как и другие поставщики коммунальных ресурсов в дома УК «Сфера», с 1 декабря 2020 года перешла на прямые платежи от населения.

Только в СПГЭС это произошло так, что максимально усложнило жизнь людей. «Гениальное» управленческое решение — переложить свои проблемы и затраты на плечи населения.

С начала января очереди из десятков, а порой и сотен людей, осаждают пункт приема населения ООО «СПГЭС» в Ленинском районе Саратова, на Мира, 3а. В период пандемии, необходимости сохранять социальную дистанцию и вообще рекомендаций не устраивать массовые скопления людей в тесных помещениях.

СПГЭС в Ленинском районе принимает людей только в одном офисе Фото: Мария Франко

Корреспондент «КП-Саратов» побывал в офисе компании в Ленинском районе и лично убедился в том, что сообщения наших читателей о наплевательском отношении к людям правда. Очередь вечером в будний день состояла из нескольких десятков человек. С восьми утра тут иногда собираются до сотни абонентов.

Что случилось и кому это нужно?

Напомним, скандально известная УК «Сфера» (бывшее АТСЖ Ленинского района) в ноябре 2020 года осталась без продления лицензии от ГЖИ и права собирать коммунальные платежи с населения. Этого давно добивались все поставщики — горячей и холодной воды, отопления, газа, электричества. «Сфера» управляла сотнями многоквартирных домов, но собирая платежи с населения, копила долги поставщикам ресурсов. Общими усилиями через суды и с помощью административного ресурса поставщики добились запрета для компании собирать платежи и перешли к оплате ресурсов со стороны жителей всех этих домов напрямую. После смерти от коронавируса основателя этого бизнес-проекта Александра Гордополова дальнейшая судьба УК «Сфера» представляется сложной.

В случае с СПГЭС поставщику электроэнергии, чтобы выставить платежки за декабрь, нужно было знать, сколько именно нажгли люди. То есть получить данные о показаниях счетчиков за предыдущий месяц, на конец ноября и данные по итогам декабря. При этом договоров с СПГЭС у них нет — все же до сих пор платили коммуналку через УК «Сфера».

В таком случае у СПГЭС было бы два варианта действий, если бы они заботились о своих клиентах — жителях Саратова.

Первый вариант: получить все данные о платежах за ноябрь от УК «Сфера» и на их основании и показаниях, которые люди по итогам декабря передали бы через интернет или лично в офисах — выставить платежки за декабрь. Вероятно, в силу давнего конфликта со «Сферой» такими данными с ними просто не поделились.

Второй вариант: отправить специалистов по всем домам и собрать данные счетчиков за ноябрь со всех квартир и на основе данных выставить платежки за декабрь.

Это можно делать и через интернет, предложив людям отправить показания за ноябрь и текущие — за январь. При этом надо понимать, что такой возможностью воспользуется лишь часть населения, которая в ладах с компьютером.

Исправлять платежки едут жители в основном старшего и пожилого возраста, стульев на всех не хватает Фото: Мария Франко

В ООО «СПГЭС» пошли другим путем, который характеризует отношение компании к людям. Здесь просто выставили всем своим абонентам, перешедшим от УК «Сфера» платежки с суммами, значительно превышающими обычные платежи, ну, видимо, просто «от фонаря».

Цифры расхода электричества в платежке за ноябрь от УК "Сфера" вполне привычные

У жителей в графе расхода оказались цифры, на 100-200 кВт превышающие обычное потребление.

За декабрь в платежке от СПГЭС они вдруг выросли почти вдвое

В результате жители города должны или безропотно оплачивать все аппетиты СПГЭС, либо идти с платежками в руках в офис компании и там доказывать, что с них требуют лишнее. Что касается иных способов коммуникации, вроде интернета или телефона — они практически всегда недоступны. Сайт частенько «лежит», к тому же там нет возможности снять с себя излишне начисленные деньги. Личный кабинет недоступен как минимум до 25 января, а справочная линия компании по телефону 24-76-76 постоянно занята — корреспондент «КП-Саратов» проверял это неоднократно, пытаясь дозвониться.

В результате тысячи жителей домов УК «Сфера», чтобы доказать неправильность начислений поставщика, вынуждены ехать лично со всеми документами в офис компании на улицу Мира, 3а. Конечно, у СПГЭС есть еще два офиса для приема граждан, но они находятся очень далеко от Ленинского района, один на улице Белоглинская, второй — на проспекте Энтузиастов.

Вот и получилось, что люди едут со всего района и десятками томятся в очередях в СПГЭС, чтобы в буквальном смысле отстоять свои деньги. Приходят каждый день, невзирая на мороз и коронавирусные ограничения. Сдав документы на исправление платежек, они потом должны приехать еще раз, чтобы получить правильную. Об этом рассказали корреспонденту стоящие в очереди абоненты. С точки зрения обычного горожанина, который исправно платил за коммуналку и не в курсе всех местных мошенническо-политических игр в сфере ЖКУ, все это реальное издевательство над жителями Саратова.

Неудивительно, что люди говорят: «А при прежних было лучше».

P. S.

На сайте СПГЭС предлагают потребителям предоставить показания, оплаченные в АНО «Сфера» за ноябрь 2020 года и текущие показания на январь 2021, на адрес электронной почты: rg@spges.ru в формате ФИО, фактический адрес, контактный телефон. После получения данных, обещают перерасчет, который отразится в квитанциях за январь 2021 года.