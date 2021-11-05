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Общество5 ноября 2021 9:23

Госдума рассмотрит вопрос о снятии депутатского иммунитета с Валерия Рашкина

Спикер ГД Вячеслав Володин заявил, что это произойдет в случае обращения генпрокурора
Источник:kp.ru
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Валерий Рашкина задержали после предполагаемой незаконной охоты

Валерий Рашкина задержали после предполагаемой незаконной охоты

Председатель ГД Вячеслав Володин заявил, что Государственная дума готова немедленно рассмотреть вопрос о снятии депутатского иммунитета с депутата от КПРФ Валерия Рашкина в случае/, если такое обращение поступит в парламент от Генерального прокурора РФ.

- Если в ходе следствия потребуется, чтобы депутат был привлечен к ответственности, генеральный прокурор обратится в Государственную думу с просьбой о снятии иммунитета, которым обладает Рашкин Валерий Федорович. Если такое произойдет, мы не будем откладывать рассмотрение вопроса, – об этом Володин рассказал в эфире канала "Россия 24".

В этом случае решение будут принимать все депутаты ГД голосованием, после того, как выслушают аргументы генерального прокурора по ситуации с Рашкиным.

Напомним, ночью, 29 октября, депутат Госдумы от КПРФ Валерий Рашкин был задержан с разделанной тушей лося в багажнике в Лысогорском районе Саратовской области. Его подозревают в незаконной охоте. Кроме того, Рашкин отказался от медосвидетельствования - его также подозревают в пьяном вождении авто.

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