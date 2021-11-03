Иван Ургант посмеялся над Валерием Рашкиным с лосем на Первом канале

Иван Ургант посмеялся над саратовским скандалом

Иван Ургант посмеялся над скандалом с депутатом Госдумы Валерием Рашкиным на своем шоу «Вечерний Ургант».

Когда правоохранители задержали Валерия Рашкина ночью в лесу с тушей незаконно убитого лося в багажнике, он сообщил, что они с товарищем нашли разделанное животное в лесу и хотели отдать в полицию. Эту ситуацию высмеял известный телеведущий.

- Он и правда мог найти лося в лесу. Валерий Рашкин 22 года в Госдуме. Это все равно, что 22 года подряд выигрывать в казино, ставя на красное, - заявил Иван Ургант.

Известный комик также предложил рассмотреть версию самоубийства лося, потому что «он не голосовал за коммунистов и ему стало стыдно». Еще одним забавным вариантам стала лосинная дуэль, на которой одно копытное погибло, а «французский лось еще где-то ходит».

- И потом, если бы Рашкин хотел убить лося, он бы просто принял закон, разрешающий депутатам вести охоту на лосей в Саратовской области, - пошутил представитель Первого канала.

Напомним, инцидент произошел 29 октября 2021 года. Ночью, в четырех километрах от поселка Лысые Горы был задержан Валерий Рашкин с другом. По словам свидетелей, Рашкин был пьян за рулем. Медицинское освидетельствование он пройти отказался, на что был составлен административный протокол. В машине парламентария была разделанная туша лося, разрешения на убийство которого не было. Вскоре правоохранители нашли карабин c прицелом ночного видения, охотничий билет и разрешение на хранение оружия на имя Валерия Рашкина. Также были найдены пуля и гильза. Карабин и боеприпасы направлены на экспертизу. Сейчас следователи ищут свидетелей незаконной охоты.

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