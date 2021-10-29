Саратов
ФотоВидеоCovid-19 в СаратовеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Саратов
ФотоВидеоCovid-19 в СаратовеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Саратов
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Происшествия29 октября 2021 11:58

На Валерия Рашкина завели уголовное дело о незаконной охоте

Депутат попался с разделанным лосем
Наталия Калинина
Комментарии (1)Комментарии (1)(1)
Парламентарию грозит крупный штраф

Парламентарию грозит крупный штраф

Сегодня, 29 октября, стало известно, что на депутата от КПРФ Валерия Рашкина завели уголовное дело о незаконной охоте. Парламентарий попался с тушей лося в багажнике.

- Уголовное дело возбуждено по статье незаконная охота. Ночью Валерия Рашкина с товарищем задержали в лесу в Лысогорском районе. Правоохранители прибыли на сообщение о стрельбе в лесу. В машине задержанного были обнаружены разделанная туша лося, топор и два ножа. По словам свидетелей, Рашкин был пьян за рулем. От медицинского освидетельствования от оказался, - сообщили в ГУ МВД по Саратовской области.

О том, нашли ли огнестрельное оружие, из которого был убит лось, до сих пор не известно.

Комментарий ГУ МВД по Валерию Рашкину

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.