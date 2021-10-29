На Валерия Рашкина завели уголовное дело о незаконной охоте

Парламентарию грозит крупный штраф

Сегодня, 29 октября, стало известно, что на депутата от КПРФ Валерия Рашкина завели уголовное дело о незаконной охоте. Парламентарий попался с тушей лося в багажнике.

- Уголовное дело возбуждено по статье незаконная охота. Ночью Валерия Рашкина с товарищем задержали в лесу в Лысогорском районе. Правоохранители прибыли на сообщение о стрельбе в лесу. В машине задержанного были обнаружены разделанная туша лося, топор и два ножа. По словам свидетелей, Рашкин был пьян за рулем. От медицинского освидетельствования от оказался, - сообщили в ГУ МВД по Саратовской области.

О том, нашли ли огнестрельное оружие, из которого был убит лось, до сих пор не известно.

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