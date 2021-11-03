СК ищет свидетелей охоты Валерия Рашкина на лося

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Центральный аппарат СК ищет свидетелей незаконной охоты на лося, в которой мог участвовать депутат Госдумы Валерий Рашкин. Уже идут необходимые экспертизы. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на официального представителя СК Светлану Петренко.
- Следователями центрального аппарата СК принято уголовное дело о незаконной охоте в Лысогорском районе Саратовской области. По уголовному делу назначены экспертизы, - сказала она.
Продолжается допрос свидетелей, которые могли видеть Валерия Рашкина и Александра Гношева в районе места происшествия.
- Нож, топор и другие предметы из автомобиля, в котором находились эти двое, признаны вещественными доказательствами и также направлены на судебную экспертизу. Идет поиск видео-доказательств, - отметила представитель СК.
Напомним, инцидент произошел 29 октября 2021 года. Ночью, в четырех километрах от поселка Лысые Горы был задержан Валерий Рашкин стоварищем. В машине у них была разделанная туша лося, разрешения на убийство которого у них не было. Неподалеку правоохранители нашли охотничий карабин c прицелом ночного видения, охотничий билет и разрешение на хранение оружия на имя Валерия Рашкина. Также были изъяты стреляные пуля и гильза. Карабин, пуля и гильза направлены на экспертизу.
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