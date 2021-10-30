Губернатор Валерий Радаев обратился к жителям Саратовской области

Губернатор Саратовской области Валерий Радаев в связи с тяжелой ситуацией с коронавирусом обратился к жителям региона. Сообщение опубликовала пресс-служба чиновника.

- В регионе очень сложная ситуация с распространением коронавирусной инфекции. Ежедневно число заболевших стремительно растет. За последнюю неделю прирост составил более 100 человек. Сегодня - 550 новых больных. Медики отмечают крайне тяжёлое протекание болезни. И как следствие - высокая летальность.

На борьбу с пандемией направляются огромные ресурсы - на препараты, оборудование, коечный фонд, службы скорой помощи. Но большие риски по-прежнему сохраняются. У каждого из нас есть друзья, знакомые, кто столкнулся с коронавирусом и кто потерял своих родных. Значит, нужно усилить меры безопасности, чтобы разорвать цепочку заболеваемости, поставить барьер инфекции, - цитируют Радаева.

Решение введения дополнительных ограничений губернатор назвал необходимым для того, чтобы переломить ситуацию. Также губернатор напомнил о мерах поддержки для бизнеса, который пострадает от локдауна.

- Уважаемые земляки. Сейчас самое главное - остановить распространение коронавируса. Берегите себя и своих родных! – резюмировал Радаев.

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