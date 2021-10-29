Дело о незаконной охоте депутата Рашкина передано в следственный комитет РФ

Стало известно, что дело о незаконной охоте, к которой может быть причастен депутат КПРФ Валерий Рашкин, передано в следственный комитет РФ. Об этом сообщает ТАСС, со ссылкой на региональный следственный комитет. Ранее уголовное дело находилось на рассмотрении в полиции.

- По инициативе СУ СК по Саратовской области в связи с большим общественным резонансом по решению надзорного органа следователям регионального управления СК России переданы материалы уголовного дела, возбужденного органами полиции о незаконной охоте с причинением крупного ущерба, - прокомментировали ситуацию в ведомстве. Причастность к произошедшему депутата Госдумы от КПРФ Валерия Рашкина изучается.

Напомним, инцидент произошел сегодня, 29 октября, ночью. Валерия Рашкина с товарищем задержали в лесу в Лысогорском районе. Ранее правоохранителям поступило сообщение о стрельбе в этом месте. В багажнике машины задержанного были найдены туша лося, топор и два ножа. Ружье, из которого убили животное, пока не обнаружено. Расследование уголовного дела продолжается.

По словам свидетелей, в момент задержания Валерий Рашкин был нетрезв. От медицинского освидетельствования он оказался. Позже правоохранители возбудили уголовное дело о незаконной охоте.

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