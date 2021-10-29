На сотрудников администрации Саратова завели очередные дела из-за земельных махинаций

Саратовские следователи завели уголовные дела о превышении должностных полномочий двумя сотрудниками городской администрации. Об этом сегодня, 29 октября, сообщает пресс-служба регионального СУ СК.

По версии следствия, в 2005 году мэрия сдала в аренду двум физическим лицам по участку в Мирном переулке. Там установили ларьки. По одному из участков срок договора истек в 2017 году, а по второму – расторгнут в 2020 году через суд. В период с ноября 2020-го по апрель 2021-го физлица продали землю другому горожанину.

- В конце 2020 года начале 2021 года администрация МО «Город Саратов» стала осуществлять освобождение этих участков от торговых павильонов. При этом должностным лицам органа местного самоуправления было достоверно известно об отсутствии у кого-либо права аренды на данные земельные участки. Несмотря на это были подготовлены постановления об изъятии у нового владельца для муниципальных нужд торговых павильонов, а также земельных участков, хотя права на них у последнего отсутствовали, - говорится в сообщении правоохранителей.

В дальнейшем новому владельцу чиновники неправомерно выделили взамен изымаемых большие по площади участки.

Расследование продолжается. Следователи изучают документы.

Напомним, саратовская администрация регулярно становится фигурантом скандалов с земельными махинациями. Так, по делу о «Доме художника» задержаны уже несколько чиновников.

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