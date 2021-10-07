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Общество7 октября 2021 11:23

СК начал проверку после сообщения об очередных земельных махинациях в саратовской мэрии

СМИ пишут, что чиновники отдали бизнесмену вместо 350 квадратных метров 1,5 гектара земли
Дарья ВасенинаДарья Васенина
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Региональный следственный комитет начал доследственную проверку после сообщения в СМИ о неправомерном предоставлении органом местного самоуправления права на земельные участки в Саратове. Об этом сегодня, 7 октября, сообщила пресс-служба СК.

По данным журналистов, администрация Саратова отдала предпринимателю взамен изъятых 350 квадратных метров земли несколько участков общей площадью около 1,5 гектаров, кадастровая стоимость которых превышает 57 миллионов рублей.

По результатам проверки примут соответствующее процессуальное решение.

Напомним, земельные махинации – частое явление в саратовской администрации. Так, недавно стало известно о том, что бывшие замглавы администрации Саратова Андрей Гнусин, Антон Корнеев, а также бывший главный архитектор города Виталий Желанов подозреваются в различных должностных преступлениях. По версии следствия, чиновники администрации вносили незаконные изменения в виды разрешенного использования земельных участков. В том числе речь идет и о скандале с «Домом художника».

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