Саратовская область стала лидером по стране в приобретении техники в лизинг

Сегодня, 13 октября, в Министерстве сельского хозяйства Саратовской области прошла пресс-конференция по итогам выставки «Золотая осень-2021». На ней министр сельского хозяйства Роман Ковальский рассказал об обновлении парка сельскохозяйственной техники.

- Мы в числе лидеров по приобретению техники в этом году по Российской Федерации и первые по приобретению техники в лизинг, - сообщил министр. По его словам, в 2021 году аграрии инвестируют в сельскохозяйственную технику из-за благоприятной ценовой политики.

Лизинг и льготное кредитование дали возможность обновить парк техники крупномасштабно: общая сумма составила 12 млрд рублей.

Выставка «Золотая осень-2021» – главный аграрный форум страны. В этом году саратовскую продукцию наградили 75 золотыми, 15 серебряными и 9 бронзовыми медалями. Напомним, на мероприятии также рассказали о внедрении в сельское хозяйство новых технологий.

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