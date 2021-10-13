99 медалей: в Саратове подвели итоги выставки «Золотая осень»

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Сегодня, 13 октября, в министерстве сельского хозяйства Саратовской области прошла пресс-конференция по итогам выставки «Золотая осень-2021».

Министр сельского хозяйства Роман Ковальский рассказал, что Саратовская область достигла "100% результата" — каждый продукт из тех, что представили на выставке, получил награду.

- Это свидетельствует о высоком качестве продукта, — подвел итог министр сельского хозяйства.

Саратовские представители получили 75 золотых, 15 серебряных и 9 бронзовых медалей. Среди награжденных — соки "Хвалынский сад", газированные напитки "Радуга" и "Action", макароны, кондитерские изделия для больных диабетом и многое другое.

Выставка «Золотая осень» — главный аграрный форум страны. Она приурочена к празднованию Дня работника сельского хозяйства и проводится в октябре каждого года. Эта выставка стала 23-й по счету.