Министр Ковальский о беспилотных комбайнах и доильных роботах: «Это не завтра, а уже сегодня»

В минсельхозе прошла пресс-конференция по итогам выставки «Золотая осень-2021»

Сегодня, 13 октября, в Министерстве сельского хозяйства Саратовской области прошла пресс-конференция по итогам выставки «Золотая осень-2021». Глава ведомства Роман Ковальский рассказал о внедрении высоких технологий в отрасль.

Так, в Калининском районе уже завершился проект с доильными роботами на основе искусственного интеллекта. Точных моделей не назвали.

Судя по данным из открытых источников, роботы учитывают историю животного, кормят их с учетом особенностей и могут наблюдать за больными особями. За сутки робот доит до 120 коров.

Новый виток проекта запланирован на 2022 год, а в Турковском районе аналогичное начинание развивается уже сейчас.

Министр сообщил, что на полях Саратовской области уже работают комбайны с автопилотом и машины с телеметрией.

- Роботизация должна облегчить труд человека. Человек был, есть и остается главной ценностью, - подытожил Роман Ковальский.

Выставка «Золотая осень» – главный аграрный форум страны. В этом году саратовские продукты получили 75 золотых, 15 серебряных и 9 бронзовых медалей.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.