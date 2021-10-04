В Вольске семья из трех человек отравилась угарным газом

Сегодня, 4 октября, в одну из больниц Вольска были доставлены женщина, мужчина и ребенок с подозрением на отравление угарным газом. Правоохранители начали проверку.

По предварительным данным, инцидент произошел в частном доме на улице Чернышевского. Бригада «скорой помощи» привезла в больницу 35-летнего мужчину, его 27-летнюю спутницу и ее семилетнего сына. У них подозрение на отравление угарным газом, медики оказывают пострадавшим необходимую помощь.

Следователь СК выехал на место происшествия. В доме установлен газовый котел. В тот момент, когда жильцы почувствовали себя плохо, он был включен.

Сейчас ведется установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято соответствующее процессуальное решение.

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