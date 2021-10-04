Выманивший 600 тысяч рублей взятки у пьяной автоледи стажер ГИБДД в Вольске отправлен под домашний арест

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Суд в Вольске отправил обвиняемого в мошенничестве на 600 тысяч рублей стажера ГИБДД под домашний арест на время следствия.

Следствие полагает, что в сентябре он предложил свои услуги местной жительнице, которой грозила уголовная ответственность за повторное пьяное вождение. Для этого он потребовал 600 000 рублей якобы для последующей передачи представителям судебной системы за вынесение административного наказания вместо уголовного. Женщина согласилась на озвученные условия, но потом поняла, что ее водят за нос и сообщила о взятке другим правоохранителям. В результате при передаче денег сам стажер и посредник, которого он попросил принять деньги, были задержаны сотрудниками УФСБ и полицейскими из отдела собственной безопасности.

Свою вину стажер уже признал.

В пресс-службе ГУ МВД России по Саратовской области сообщили, что 1 октября со стажером был расторгнут контракт и при подтверждении вины, он понесёт наказание в установленном законом порядке.

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