ФСБ в Вольске задержала стажера ГИБДД вымогавшего 600 тысяч рублей с пьяной автолюбительницы

На стажера ГИБДД в Вольске Саратовской области завели уголовное дело о покушении на мошенничество. Он предложил даме, которую в очередной раз задержали пьяной за рулем, «решить вопрос» с тем, чтобы не возбуждать уголовное дело.

В Вольске 19 сентября стажер по должности инспектора ГИБДД узнал о задержании сотрудниками ДПС пьяной жительницы города Вольска.

Женщина уже неоднократно попадалась на езде за рулем в состоянии алкогольной эйфории и теперь ей грозило уголовное дело.

Стажер решил заработать и наврал нарушительнице, что поможет избежать уголовки, но попросил за это 600 000 рублей, «якобы для последующей передачи представителям судебной системы за вынесение ей административного наказания вместо уголовного».

Как рассказали в СУ СКР по Саратовской области, женщина согласилась на такие условия. При этом, понимая, что ценник завышен а все это незаконно, одновременно обратилась с заявлением в правоохранительные органы. В результате 29 сентября, когда стажер ГИБДД через посредника пытался получить 600 000 рублей, все они были задержаны сотрудниками УФСБ при участии полицейских из отдела собственной безопасности.

Сейчас изобретательному и жадному стажеру избирают меру пресечения.

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