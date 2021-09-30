Кинотеатру «Пионер» в Саратове планируют вернуть шпили собора святого Климента

Один из вариантов проекта реконструкции здания

Исторический вид здания кинотеатра пионер на проспекте Кирова предлагается вернуть к первоначально историческому виду, когда он был католическим собором святого Климента. Об этом как об одном из вариантов реконструкции объекта на градозащитном совете при областной думе 30 сентября сообщил блогер и краевед Денис Жабкин.

- Мы не предлагаем привести его к дореволюционному виду, кинотеатр там не выживет с одним залом, возвращать туда собор тоже не планируется. У католиков уже есть свой храм в Саратове, второй они просто не потянут. Но внутри и сзади сохранился практически полностью здание и элементы собора. Это символическое для Саратова здания. Его восстановление в историческом виде поможет привлечь и туристов, при сохранении практически всех внутренних площадей. Молодежь согласна с таким проектом. Мы проводили опросы, - рассказал Жабкин.

Многие участники заседания заметили, что большинство горожан, которые помнят облик кинотеатра, выступят скорее за возвращения облика именно кинотеатра второй половины 20 века.

«Никто не воспринимает его как кирху, даже после реконструкции, его все равно будут называть кинотеатром «Пионер».

Как компромисс некоторые архитекторы предложили сохранить элементы всех исторических эпох. Избавившись от элементов «романтического капитализма» 90-х годов.

Появление магазина "Магнит" в этом здании назвали признаком разрушения объекта.

Разобраться с беспределом в отношении использования здания ранее также предложил местным властям председатель ГД Вячеслав Володин.

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