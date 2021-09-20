Володин призвал мэра Саратова немедленно разобраться с произволом у бывшего кинотеатра «Пионер»

Фото: Володин Саратов

Вячеслав Володин призвал мэрию Саратова немедленно разрешить ситуацию у здания бывшего кинотеатра «Пионер» в центре Саратова. Жители города жалуются, что большегрузные автомобили, обслуживающие там магазин торговой сети, портят новую плитку на проспекте Кирова.

- Обращаюсь к руководству города и правоохранительным органам: до каких пор мы будем создавать огромные проблемы гражданам? Во-первых, почему кинотеатр не используется по назначению? Во-вторых, проезд тяжелой техники по пешеходной зоне недопустим. Это уничтожает плиточное покрытие и мешает горожанам. После проезда таких машин надо будет заново ремонтировать пешеходную зону. Это затраты, - рассказал Володин.

Напомним, Вячеслав Володин рассматривал проекты по реализации проекта строительства 8-километрового пешеходного кольца, так и по замене плитки на Волжской по истечении пяти лет ее эксплуатации.

- Почему не реагирует руководство города, района и контрольно-надзорные органы? Нужно защищать права жителей. Без вашего разрешения там не мог появиться магазин. Без вашего ведома невозможен проезд крупнотоннажного транспорта. Давайте закончим с этим безобразием. Наводите порядок! – призвал парламентарий в телеграме его сторонников "Володин Саратов".

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