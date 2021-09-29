В Саратове началась консервация пляжа на зиму

Пляж закрывают до следующего сезона

На саратовском пляже начались работы по консервации: купальный сезон завершился, сообщает городская администрация.

Территорию готовят к зиме. Сотрудники МАУК «Дирекция парков и скверов» разбирают душевые кабинки, мойки для ног, раздевалки и питьевые фонтанчики. Рабочие откапывают водяные трубы, которые законсервируют до лета. Зонты и буйки также будут убраны. Новый купальный сезон начнется в мае.

Напомним, ранее, еще до завершения купального сезона, новый городской пляж был закрыт для купания по требованию Роспотребнадзора и функционировал только, как солярий. Новый пляж был создан в Саратове по инициативе Вячеслава Володина и открылся на набережной в Саратове 4 июля.

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