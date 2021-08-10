Новый саратовский пляж продолжает работать в качестве солярия

Калинина Наталия

Сегодня, 10 августа, были обнародованы результаты анализов воды на новом городском пляже Саратова. По словам экспертов, опасных примесей в воде нет, однако пляж остается работать только в качестве солярия.

- Получены официальные результаты анализа воды на новом Саратовском пляже. К сожалению, он пока остается солярием,- сообщил директор МАУК «Дирекция парков и скверов города Саратова» Антон Похазников.

Эксперт, однако, пояснил, что опасность вода в районе пляжа не представляет. Существуют два основных показателя воды – химико-санитарные пробы и микробиология. С первым пунктом проблем нет: вода не содержит опасных примесей. Однако по второму имеется сезонное превышение нормы.

- Пресная вода всегда «цветет» во второй половине лета. В этом году явление имеет больший масштаб из-за аномальной жары, — пояснил глава дирекции, — Именно поэтому пока ограничено купание на пляже. Мы соблюдаем рекомендации Роспотребнадзора. Вскоре, когда станет прохладнее, саратовцы снова смогут купаться на новом пляже, — заверил Антон Похазников.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.