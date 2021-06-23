Новый пляж по проекту Володина в Саратове откроют 4 июля

Новый пляж на набережной в Саратове откроют 4 июля.

Сегодня, 23 июня, спикер Госдумы Вячеслав Володин осмотрел ход работ. Его сопровождал председатель областного правительства Роман Бусаргин и глава Саратова Михаил Исаев.

Работы планируется завершить до 1 июля. А в оставшиеся дни пройдет благоустройство.

Уже сейчас там сделали песчаный откос, установили лестницы, тротуары, пандусы, молы, освещение и забор.

Имеющиеся здания перепрофилируют под нужды отдыхающих, создадут тематические зоны отдыха.

Планируется, что пляж будет работать с 6 утра до 22 вечера. Он будет бесплатным, с охраной и спасателями.

- Надо думать о том, как двигаться дальше по благоустройству береговой линии. Пляжные зоны должны появиться и в других местах города, — заявил Володин.

Напомним, реконструкция берегоукрепительных сооружений от Шелковичной до 2-й Садовой началась в 2019 году по инициативе Вячеслава Володина.

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