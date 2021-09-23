В Саратовской области с начала пандемии умерли 5207 человек с коронавирурсом

Смертность от коронавируса набирает обороты Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Саратовской области с начала пандемии от иных патологий умерли 2411 человек. У всех из них в разное время, до или после смерти, был выявлен коронавирус.

Непосредственно коронавирус как главная причина смерти был зафиксирован у 2796 пациентов.

Такие цифры назвал в ходе брифинга 23 сентября первый замминистра здравоохранения Саратовской области Станислав Шувалов.

Общее число погибших в регионе, зараженных коронавирусом, составило с начала пандемии, то есть с апреля 2020 года, 5207 человек. Это соответствует по численности, к примеру, населению города Шиханы.

Напомним, рекордный уровень суточной смертности - 24 человека, держится в Саратовской области уже третий день, как и высокий уровень заболеваемости COVID-19 - свыше 280 человек ежесуточно. Госпитализируют ежедневно с подозрением на COVID-19 от 280 до 370 человек.