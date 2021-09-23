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Здоровье23 сентября 2021 11:49

От коронавируса в Саратовской области за сутки умерли 24 человека

Уже третий день смертность держится на рекордно высоком уровне - 24 человека в сутки
Источник:kp.ru
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В Саратовской области от коронавируса умерли еще 24 человека. Данные за минувшие сутки днем 23 сентября сообщили в региональном министерстве здравоохранения.

- Скончались двенадцать женщин и двенадцать мужчин в возрасте от 47 до 90 лет, - уточнили в минздраве.

Напомним, рекордный уровень суточной смертности - 24 человека, держится в Саратовской области уже третий день, как и высокий уровень заболеваемости COVID-19 - свыше 280 человек.

В России зафиксирован сегодня резкий прирост новых заболевших COVID-19 - до 21438 случаев за сутки. Также повторен рекорд по смертности - 820 человек за сутки скончались от коронавируса.