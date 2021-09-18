Полиция не подтвердила информацию о проколотых колёсах машины кандидата Натальи Караман

На участке Караман старательно избегала камер

Полиция в Балаково не подтвердила факт намеренного прокола шин у автомобиля кандидата на выборы в Госдуму от одной из партий Натальи Караман.

Депутат городского совета Леонид Родионов поделился своим мнением относительно произошедшего.

- Возможно, Наталья Караман пытается таким образом привлечь внимание к своей персоне. Лично в средствах массовой информации видел, что на протяжении последних двух дней она попадала в сводки только за спровоцированные скандалы на избирательных участках. Скорее всего решила сменить тактику и выставить себя роли жертвы, - сказал Родионов.

Как стало известно Наталья Караман с одного избирательного участка уехала с членами комиссии наблюдать за тем, как происходит надомное голосование. Ее доверенное лицо при этом осталось на участке, рядом с которым был припаркован ее автомобиль.

- В ходе надомного голосования кандидат Караман не выявила никаких нарушений. Скорее всего после этого решила спровоцировать скандал, - считает Родионов.