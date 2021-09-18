Наталья Караман продолжает атаковать УИК в Балаково

Наталья Караман

Сегодня, 18 сентября, в Балакове продолжаются скандалы с участием представительницы одной из оппозиционных партий Натальи Караман.

Политический деятель рано утром прибыла на избирательный участок № 513 в гимназии N1 в сопровождении некой женщины. Спутница Караман не предоставила документов, разрешающих присутствовать на избирательных участках. Вместе с Караман они начали ходить по УИК и просить предоставить журналы со списками избирателей.

В ходе визита на избирательный участок у помощницы Караман возник конфликт с доверенным лицом другого кандидата. Женщина организовала на участке предварительно согласованную видеосъемку, что разрешено законодательством. Однако это не понравилось спутнице Натальи Караман. В коридоре она толкнула оператора с камерой. В ситуацию вмешался член УИК. Чтобы разобраться в инциденте на участок вызвали наряд полиции.

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