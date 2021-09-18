После сканадала от депутата Есипова в Балаково, главам комиссий сделали внушение

Секретарь ТИК Балаковского района Ольга Котенко прокомментировала действия кандидата от КПРФ Есипова и его помощников.

- На избирательном участке № 498 мы в очередной раз столкнулись с неправомерными требованиями кандидата в депутаты и его доверенного лица, которые требовали предъявить им документы комиссии, содержащие в том числе персональные данные избирателей.

Еще раз сегодня мы напомнили всем председателям участковых комиссий, что право знакомиться со списками избирателей¸ реестрами и иной документацией закреплено в законе только для наблюдателей и членов комиссии с правом совещательного голоса. Иные лица, имеющие право присутствовать на избирательном участке, таки правом не обладают, - напомнила Котенко.

Напомним, представители КПРФ во главе с депутатом облдумы Владимиром Есиповом устроили скандал на избирательном участке.