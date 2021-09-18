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Политика18 сентября 2021 16:51

Гастролеры-провокаторы от КПРФ: Есипов взял пример с младшего товарища Бондаренко и устроил дебош на участке в Балаково

Источник:kp.ru
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Есипов с товарищами устроил скандал на участке в Балаково

Есипов с товарищами устроил скандал на участке в Балаково

На избирательном участке №498 в Балаково 18 сентября кандидат от КПРФ Владимир Есипов с сопровождающими его товарищами устроил потасовку. В сопровождении трех мужчин кандидат Есипов стал требовать предоставить ему документы, содержащие персональные данные жителей.

Члены комиссии показали кандидату реестр избирателей. Нарушений Есипов не обнаружил. После чего он с компанией головорезов стал требовать, чтобы ему предоставили все остальные документы. На вопрос членов комиссии какие именно документы, они спрашивают, Есипов не смог ответить. Чтобы прикрыть свою некомпетентность кандидат вместе с компанией начал скандалить и запугивать членов комиссии.

Среди спутников Есипова был известный в Балаково провокатор Денис Мамаев. Он проводил видеосъёмку, нарушал социальную дистанцию и общественный порядок на избирательном участке. В каком статусе он присутствовал на территории УИК Мамаев ответить не смог. В качестве видеооператора на участке присутствовала жена кандидата Есипова. Видимо, представители КПРФ собирались показать свою версию происходящего, «вырезав неудобные моменты», беря пример со скандального Николая Бондаренко.

В Балаково представители КПРФ устроили очередной скандал на избирательном участке