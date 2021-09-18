Памфилова раскритиковала поведение Бондаренко на выборах

Сегодня, 18 сентября, председатель ЦИК РФ Элла Памфилова возмутилась поведением кандидата в Госдуму от саратовского КПРФ Николая Бондаренко.

- Это как называется? Это законодатель? Он является местным депутатом, который должен способствовать тому, чтобы на участке все было нормально , - отметила Памфилова.

Глава избиркома Саратовской области Ирина Романова в свою очередь отметила важность организации психологических тренингов для сотрудников избирательной системы.

- Тренинги на стрессоустойчивость дали выстоять нашему председателю, - сказала она.

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