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Происшествия15 сентября 2021 15:36

Вынесение решение по мере пресечения для Андрея Гнусина отложили на 72 часа

Об этом попросило следствие
Дарья ВасенинаДарья Васенина
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Сегодня, 15 сентября, в Октябрьском районном суде Саратова рассматривался вопрос об избрании меры пресечения для экс-замглавы городской администрации Андрея Гнусина.

Бывшего чиновника задержали в понедельник вечером. Мужчина подозревается в превышении должностных полномочий – участию в земельных махинациях.

Следствие попросило отложить вопрос на 72 часа. Суд удовлетворил ходатайство.

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