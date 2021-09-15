Вынесение решение по мере пресечения для Андрея Гнусина отложили на 72 часа

Сегодня, 15 сентября, в Октябрьском районном суде Саратова рассматривался вопрос об избрании меры пресечения для экс-замглавы городской администрации Андрея Гнусина.

Бывшего чиновника задержали в понедельник вечером. Мужчина подозревается в превышении должностных полномочий – участию в земельных махинациях.

Следствие попросило отложить вопрос на 72 часа. Суд удовлетворил ходатайство.

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