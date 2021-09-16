Экс-замглавы саратовской администрации Андрея Гнусина обвинили в превышении должностных полномочий. В пресс-службе Октябрьского районного суда уточнили, что завтра, 17 сентября, в 16 часов будут выбирать меру пресечения для бывшего чиновника.

Напомним, мужчину задержали в минувший понедельник, 13 сентября.

Решение о мере пресечения должны были вынести вчера, но следствие попросило отсрочку.

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