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Происшествия16 сентября 2021 14:18

Андрея Гнусина обвинили в превышении должностных полномочий

Экс-чиновнику завтра выберут меру пресечения
Дарья ВасенинаДарья Васенина
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Экс-замглавы саратовской администрации Андрея Гнусина обвинили в превышении должностных полномочий. В пресс-службе Октябрьского районного суда уточнили, что завтра, 17 сентября, в 16 часов будут выбирать меру пресечения для бывшего чиновника.

Напомним, мужчину задержали в минувший понедельник, 13 сентября.

Решение о мере пресечения должны были вынести вчера, но следствие попросило отсрочку.

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