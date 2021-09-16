В Саратовской области умерли 20 привитых от коронавируса пациентов

Среди скончавшихся от коронавируса жителей Саратовской области 20 человек ранее сделали прививку от заболевания.

Как сообщил первый заместитель регионального министра здравоохранения Станислав Шувалов на брифинге, умерли 10 мужчин и 10 женщин. Двое из погибших были среднего возраста: от 40 до 49 лет, семь пенсионеров и 11 пациентов были старше 70 лет.

Большинство пациентов имели тяжелые заболевания сердечно-сосудистой или эндокринной системы, а также другие патологии.

Станислав Шувалов отметил, что всего в регионе было вакцинировано более 700 тысяч человек, так что нет причин сомневаться в эффективности вакцины.

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