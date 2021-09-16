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Общество16 сентября 2021 13:09

В Саратовской области умерли 20 привитых от коронавируса пациентов

Наталия Калинина
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Среди скончавшихся от коронавируса жителей Саратовской области 20 человек ранее сделали прививку от заболевания.

Как сообщил первый заместитель регионального министра здравоохранения Станислав Шувалов на брифинге, умерли 10 мужчин и 10 женщин. Двое из погибших были среднего возраста: от 40 до 49 лет, семь пенсионеров и 11 пациентов были старше 70 лет.

Большинство пациентов имели тяжелые заболевания сердечно-сосудистой или эндокринной системы, а также другие патологии.

Станислав Шувалов отметил, что всего в регионе было вакцинировано более 700 тысяч человек, так что нет причин сомневаться в эффективности вакцины.

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