В Саратовской области коронавирусной пневмонией болеют 2 815 человек

Брифинг минздрава
Сегодня, 16 сентября, в минздраве Саратовской области прошел очередной брифинг по коронавирусу.
Как сообщил первый заместитель регионального министра здравоохранения Станислав Шувалов, под медицинским наблюдением остаются 11 человек, прибывших из других регионов.
В стационарах региона остаются 3 234 больных, из них 2 942 имеют подтвержденный диагноз COVID-19, из них 2 815 страдают от пневмонии, развившейся на фоне заражения коронавирусом. К ИВЛ подключены 250 человек.
На амбулаторном лечении 1 271 житель региона.
Напомним, всего коронавирусом заразились жителей Саратовской области 84 723 человека, 251 из них узнали свой диагноз сегодня. Выздоровели 77 870 человек, за сутки – 111.
Скончались за прошедшие сутки тринадцать женщин и семеро мужчин в возрасте от 58 до 95 лет. Всего умерли 2 640 человек в области.
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