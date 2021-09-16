На сегодняшний день, 16 сентября, более шести тысяч детей в Саратовской области заразились коронавирусом. Таковы данные, озвученные медиками на очередном брифинге по заболеванию.

Как сообщил первый заместитель регионального министра здравоохранения Станислав Шувалов, всего за период эпидемии, в Саратовской области коронавирусом заразились 6 004 детей, 19 из них за последние сутки. Это около семи процентов от общего числа заболевших.

За период пандемии с коронавирусом заразился 341 саратовский младенец.

На данный момент 17 детей остаются в стационарах региона с пневмонией.

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