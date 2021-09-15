Радаев заявил о необходимости подготовить четыре региональных программы, которые предложил Володин

Совещание по развитию агломерации в Саратове 15 сентября

В Саратовской области до конца года должны быть подготовлены четыре региональные программы, о необходимости которых ранее высказался председатель ГД РФ Вячеслав Володин. Об этом на совещании по вопросам развития Саратовской агломерации 15 сентября заявил губернатор Валерий Радаев. Он охарактеризовал это как «насытить региональную повестку новыми программами». В совещании приняли участие представители муниципалитетов, а также председатель ГД Вячеслав Володин.

Уже утверждена программа ремонта внутрипоселковых дорог - это свыше 1 млрд. рублей (10% дорожного фонда области), которые будут распределяться в расчете три тысячи рублей на каждого жителя.

- Так как проблемы с водоснабжением еще остаются, нам нужно формировать собственную программу – «Вода для жизни» - с упором на сельские населенные пункты. И добиваться её софинансирования из федерального центра. Такая задача поставлена перед региональным Правительством. Распределять средства будем по тому же принципу, что и финансирование программы муниципальных дорог: 3 тысячи рублей на каждого жителя, - сказал Радаев.

В регионе готовится проект по капремонту школ, соответствующий программе, которую инициировал Президент. Губернатор высказался в том ключе, что федеральных денег мало.

- Учитывая, что в области свыше 900 школ и порядка 800 детских садов, большинство из которых нуждаются в ремонте, нам надо подготовить региональную программу – по школьным и дошкольным учреждениям. Сто школ и сто детских садов – ежегодно, - сказал Радаев.

Еще одна аналогичная программа должна быть создана по учреждениям дополнительного образования.