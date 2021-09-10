Программы по воде, ремонту детсадов, школ, ДК предложил запустить Володин в Саратовской области

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В регионе будут запущены несколько новых программ по аналогии с ремонтом поселковых дорог. Об необходимости таких шагов заявил председатель ГД РФ Вячеслав Володин на встрече с жителями Воскресенского района.

По аналогии с инициативой, согласно которой теперь 10% от областного дорожного фонда будет направляться на ремонт дорог сельских поселений, планируется заняться обеспечением водоснабжения. Обеспечивать деньгами на водообеспечение сельских населенных пунктов планируется из расчета 3 тыс. рублей на жителя.

Также Вячеслав Володин заявил, что необходимо инициировать региональную программу ремонта детских садов, школ и домов культуры как в районах, так и в городах. Ежегодно регион должен взять на себя ремонт 100 школ, 100 детских садов и 50 ДК.

Необходимость запуска региональной программы поддержки учреждений дополнительного образования Володин также обсудил с губернатором. Сейчас практически все расходы ложатся на плечи родителей.

Поддержать эти программы Володин попросил однопартийцев в областной Думе.

В самом Воскресенске пока нет программы по ремонту тротуаров, которая действует в ряде городов области. Вячеслав Володин поручил заняться этим вопросом депутату Николаю Панкову.