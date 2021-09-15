С предложениями о реконструкции Дома художника в Саратове никто не обращался

Владимир Мухин Фото: Ольга Симонова

Никаких обращений о реконструкции или изменения назначения Дома художника в Саратове за время постановки на учет как объекта культурного наследия не поступало. Об этом заявил в ходе брифинга 15 сентября начальник Управления по охране объектов культурного наследия Саратовской области Владимир Мухин.

- Вопрос о перестройке Дома художника я не обсуждал бы. Слышали о намерениях про жилой дом, и про торговый центр на этом месте. Но давайте не слухами руководствоваться, а официальными документами. С момента поступления к нам проекта зоны охраны Дома художника, ни одного проекта по перестройке к нам не поступало, все только на уровне слухов.

Сегодня на самом объекте приспособление может быть только через историко-культурную экспертизу, и мы понимаем, что дом мал для размещения ТЦ. А вот если речь идет о той территории, которая за ним, во дворе, то она сегодня в защитной зоне сразу нескольких объектов культурного наследия. Там ничего невозможно строить или пристраивать. Для всего этого необходимо проделать долгую, недешевую работу, - пояснил Мухин.

Он рассказал, что совместно с прокуратурой сотрудники его управления проверяли сообщения о незаконных работах на объекте. Они не подтвердились, были только факты вывоза мусора.

- Получили данные о правообладателях, это физические лица. Они получили от нас задания на разработку и проведение обследования здания. Управлением подготовлено в рамках госзадания и будет утверждено новая форма охранного обязательства с определением планов и видов работ на этом объекте. Далее будем работать с собственником на контроле тех работ, которые ему будут определены. – рассказал Владимир Мухин.

Напомним, полицией возбуждено уголовное дело по факту незаконного отчуждения здания «Дома художника» в Саратове и земельного участка под ним. Пока подозреваемые в особо крупном мошенничестве и злоупотреблении должностными полномочиями в деле не определены. Уже проведены обыски у депутата облдумы Сергея Курихина и его помощников.

Мухин также заявил, что 2021 год станет рекордным по количеству проверок сохранности объектов историко-культурного наследия в Саратовской области.