Отправивший невиновного в тюрьму следователь из Саратова предстанет перед судом

Дмитрий Рубинштейн

Перед судом вскоре должен предстать бывший следователь отдела полиции № 4 в Саратове, из-за которого невиновный Дмитрий Рубинштейн полгода провел за решеткой. Его будут судить за привлечение заведомо невиновного к уголовной ответственности и фальсификацию доказательств по уголовному делу.

Напомним, скандальная история Дмитрия Рубинштейна началась 15 июня 2019 года. Около дома на Гвардейской полицейские задержали 26-летнего саратовца с наркотиками на руках. В момент задержания и позже, в отделе полиции он представился именем приемного сына своей матери. На молодого человека завели уголовное дело, которое было передано следователю ОП № 4 в составе УМВД России по городу Саратов.

23 июля 2019 года Лжерубинштейн пришел в отдел полиции, где вновь выдал себя за сводного брата. Один из правоохранителей, будучи лично знакомым с подозреваемым, сообщил следователю, что мужчина не тот, за кого себя выдает, но тот проигнорировал предупреждение. Следователь по делу Рубинштейна, подготовил от имени своего коллеги новый допрос подозреваемого, устранив в нем возникшие противоречия, а первоначальный протокол уничтожил. Также он подготовил от имени ранее работавшего над делом следователя постановление и протокол выемки об изъятии у подозреваемого мобильного телефона и рапорт, о приобщении к материалам уголовного дела документов Рубинштейна. Тем самым, следователь сфальсифицировал ряд доказательств.

Напомним, Дмитрий Рубинштейн полгода провел в тюрьме за преступление, совершенное его родственником. Позже безвинно осужденный добился компенсации в размере двух миллионов рублей, а настоящий преступник все-таки отправился в колонию.

Уголовное дело на бывшего следователя направлено в суд. По поручению Председатель Следственного комитета Российской Федерации ход расследования данного уголовного дела находилось на контроле в центральном аппарате ведомства.

Также стоит отметить, что судья, вынесшая невиновному Дмитрию Рубинштейну обвинительный приговор, в настоящее время может пойти на повышение.

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