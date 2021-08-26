Дело Рубинштейна: отправившая в тюрьму невиновного судья может пойти на повышение

Дмитрий Рубинштейн. Фото со страницы его жены Даниэлы в соцсети

Судья Ленинского райсуда Саратова Оксана Кулумбекова, отправившая в колонию невиновного Дмитрия Рубинштейна, может пойти на повышение в классе. Адвокат Анатолий Торкунов, представлявший интересы Рубинштейна в суде, решительно выступает против такого решения.

На заседании Квалификационной коллегии судей региона повторно будет рассмотрен вопрос о присвоении пятого квалификационного класса судье Оксане Кулумбековой, осудившей невиновного Дмитрия Рубинштейна.

Напомним, дело Дмитрия Рубинштейна прогремело на всю страну в 2019 году.

22 августа 2019 года Дмитрия Рубинштейна признали виновным в хранении наркотиков. Его приговорили к трем годам лишения свободы условно, по после нарушения условия наказания задержали и отправили в колонию. Сам Дмитрий, по словам супруги, просто не знал, что проходит по уголовному делу.

Последующая проверка показала, с тюрьму отправили невиновного. Преступление совершил его сводный брат – сын приемной матери. Мужчины внешне похожи, а при задержании злоумышленник представился, как Дмитрий Рубинштейн, а затем представил копию его паспорта в колонии.

Добиться освобождения из тюрьмы Дмитрию Рубинштейну удалось лишь через полгода. Решение Волжского районного суда отменил Саратовский областной суд. Позже безвинно осужденный добился компенсации в размере двух миллионов рублей.

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