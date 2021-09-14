В Саратовской области 200 сельских миллионеров задекларировали как сельхозтехнику супердорогие иномарки

У кого-то иномарка за 15 млн рублей, а у кого-то зарплата в 11 тысяч Фото: Евгения ГУСЕВА

В Саратовской области богатые фермеры и владельцы сельхозпредприятий маскировали покупку дорогущих авто под закупку сельхозтехники. Они оформляли ее таким образом, чтобы повысить данные об убытках и сократить налоговые выплаты. Об этом сообщил председатель правительства Саратовской области Роман Бусаргин в своем инстаграм.

- Недавно в рамках межведомственной комиссии принято решение о проверках сельхозтоваропроизводителей и их налоговых декларациях. Были обнаружены вопиющие факты, когда аграрии брали в лизинг как технику для нужд своих организаций престижные иномарки и включали эти покупки в убытки, занижая налоговую нагрузку. После вмешательства налоговых органов, 200 плательщиков внесли уточнения в свои декларации, - сообщил Бусаргин о фактах, вскрывшихся в ходе заседания межведомственной комиссии по мобилизации доходов области.

И это данные, собранные только за одну неделю работы комиссии. Всего в результате деятельности комиссии за неделю в областной бюджет дополнительно поступило 30,8 млн рублей, а с начала года – 671,6 млн рублей.

Идею с проверкой оформления личных дорогих иномарок как комбайны и сеялки подсказал в свое время правительству области Вячеслав Володин. Он рассказал на встрече с жителями Ртищевского района о покупках спортивных машин за 20 и 15 млн рублей руководителями сельхозпредприятий, где зарплата работников 11 тысяч рублей. Председатель Госдумы тогда пообещал, что в таких случаях все плохо кончиться для руководителей прокуратуры, налоговой и полиции в этих районах.