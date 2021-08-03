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Политика3 августа 2021 12:26

Володин: Зарплата у людей – 11 тысяч, а у руководителя – Jaguar за 20 млн

Спикер Госдумы на встрече с жителями Ртищевского района поднял вопрос низких зарплат в сельском хозяйстве региона
Источник:kp.ru
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Володин о низких зарплатах в сельском хозяйстве и дорогих иномарках руководителей

Вячеслав Володин на встрече с жителями Ртищева поднял вопрос низких зарплат в некоторых крупных сельхозпредприятиях региона. Так, на одном из них сотрудники получают 11 тыс рублей, при этом собственник приобрел спортивный автомобиль за 20 млн, отнеся это к издержкам, необходимым для производства сельхозпродукции.

- Выборочно стали проверять районы. Крупнейшие сельхозпредприятия с огромными площадями. Заработная плата у людей – 11 тысяч. Но, изучив расходы этих предприятий, что они относят к издержкам, увидели, что им для производства сельскохозяйственной продукции нужны машины марки Jaguar, спортивный за 20 млн, BMW за 15 млн. Правоохранительные органы здесь присутствуют. Имейте в виду, закон надо соблюдать. В том районе, где у руководителя сельхозпредприятия это обнаружено, там все закончится плохо для налоговика, прокурора, начальника полиции, - пообещал Володин.

Он подчеркнул, что собственник – значит, в первую очередь, ответственность.

- Вот эти спортивные Jaguar, это не комбайны и не трактора, они отношение не имеют к сельхозпроизводству. И поэтому вас всех ждет ревизия, - предупредил спикер ГД, "вставших на скользкую дорожку".