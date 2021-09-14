Задержания бывших чиновников мэрии Саратова не комментируют в полиции

Мэрия Саратова повидала в своих стенах немало чиновников, которые потом оказались фигурантами уголовных дел

В Саратове за два дня правоохранители нанесли визиты сразу трем бывшим высокопоставленным чиновникам администрации Саратова. Об этом сообщают некоторые СМИ и телеграм-каналы. Правоохранители между тем хранят полное молчание.

Все трое бывших чиновников связаны тем, что отвечали в разное время за распределение городских земель, утверждение планов застройки, подписывали документы об изменениях видов разрешенного использования земли.

Речь идет об экс-председателе комитета по архитектуре и градостроительству Виталии Желанове и заместителях главы администрации Саратова Андрее Гнусине и Антоне Корнееве.

СМИ также увязывают интерес к ним правоохранителей с возбуждением уголовного дела об отчуждении у города здания Дома художника на Московской и земли под ним, а также деятельностью ЗАО «Сарград».

Сообщаются различные подробности якобы возбужденных в отношении бывших чиновников уголовных дел о мошенничестве и злоупотреблении должностными полномочиями, а также задержании двоих из них.

Между тем в региональном СУ СКР не располагают материалами об этих задержаниях и уголовных делах. В пресс-службе ГУ МВД по Саратовской области на предложения подтвердить или опровергнуть сообщения о возбуждении уголовных дел и задержании бывших городских чиновников оставляют всю информацию «без комментариев».