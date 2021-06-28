В Саратове сорваны сроки реконструкции фонтана «Одуванчик»

Фото пресс-службы губернатора Валерия Радаева

Сегодня, 28 июня, глава региона Валерий Радаев проконтролировал ход реконструкции фонтана «Одуванчик» возле саратовского цирка имени братьев Никитиных.

Первый заместитель главы городской администрации Дмитрий Алексеев рассказал, что рабочие уже выполнили демонтаж несущих конструкций, а в ближайшее время приступят к монтажу перекрытий. Задержку сроков работ он связал с выявленными техническими трудностями. В частности, с разрушением плит перекрытий над машинным отделением. По его словам, все необходимые изменения внесены в проект. Напомним, объект планировали сдать к 1 сентября.

- Уже долгое время фонтан в разобранном состоянии. Демонтаж произведен, а вы так долго ищете решение. Необходимо ускоряться. Скоро открытие циркового сезона, площадь — любимое место прогулки саратовцев. Необходимо правильно расставлять приоритеты. Жители должны видеть, что работы ведутся, и фонтан в историческом виде будет введен по графику, — сказал по этому поводу губернатор.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.