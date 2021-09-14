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Общество14 сентября 2021 11:03

Радаев поручил минздраву наладить дозвон от граждан в поликлиники для вызова врача

Саратовцы жалуются на невозможность вызвать врача на дом ни для взрослых, ни для детей
Источник:kp.ru
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В поликлиники в Саратовской области обычно не возможно дозвониться

В поликлиники в Саратовской области обычно не возможно дозвониться

Фото: Олег УКЛАДОВ

Руководству министерства здравоохранения поручено усилить в поликлиническом звене работу регистратур по приему вызовов врача на дом. Это касается как взрослых, так и детских поликлиник. Такое поручение дал губернатор министру Олегу Костину сегодня, 14 сентября.

Напомним, накануне в очередной раз жители области пожаловались на то, что невозможно вызвать врача для ребенка на дом, приходится совершать десятки и сотни попыток дозвона.

Радев также поручил укрепить базу call-центра при медуниверситете для информирования населения по вопросам коронавируса и работы системы здравоохранения.

Также поручено привлечь волонтеров для доставки лекарственных препаратов больным с подтвержденным диагнозом COVID-19, которые находятся на лечении в домашних условиях.