Радаев поручил минздраву наладить дозвон от граждан в поликлиники для вызова врача

В поликлиники в Саратовской области обычно не возможно дозвониться Фото: Олег УКЛАДОВ

Руководству министерства здравоохранения поручено усилить в поликлиническом звене работу регистратур по приему вызовов врача на дом. Это касается как взрослых, так и детских поликлиник. Такое поручение дал губернатор министру Олегу Костину сегодня, 14 сентября.

Напомним, накануне в очередной раз жители области пожаловались на то, что невозможно вызвать врача для ребенка на дом, приходится совершать десятки и сотни попыток дозвона.

Радев также поручил укрепить базу call-центра при медуниверситете для информирования населения по вопросам коронавируса и работы системы здравоохранения.

Также поручено привлечь волонтеров для доставки лекарственных препаратов больным с подтвержденным диагнозом COVID-19, которые находятся на лечении в домашних условиях.