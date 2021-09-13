Из-за огромного количества вызовов балаковцы не могут записать детей к врачу и вызвать педиатра на дом

Жители Балакова Саратовской области жалуются в соцсетях на невозможность вызвать врача детям. Ситуацию прокомментировали в региональном минздраве.

Жительницы города рассказывают о том, что дозвониться до поликлиники №2 практически невозможно. Женщинам приходилось звонить более чем по 300 раз, прежде чем кто-то отвечал.

- В пятницу поехала, отстояла очередь в регистратуру. Оказалось, компьютер не работает и телефон тоже. Как это вообще, а как быть родителям, кому нужно вызвать врача? Поехала сегодня: очередь в регистратуру чуть не до входной двери. Ни о какой дистанции и речи быть не может, а те, кто с температурой, в очереди в 1-й кабинет, так там вообще как в консервной банке, - пишет Елена Пономарева.

Происходящее прокомментировала пресс-секретарь саратовского минздрава Анастасия Усова:

- По нашим данным, действительно в последние дни наблюдается огромный поток вызовов и обращений. Например, только за сегодня к середине дня на горячую линию, на которую не могут дозвониться, только детских вызовов на дом 267. Понятное дело, что call-центры работают на пределе.

Мы, в свою очередь, связались с администрацией лечебного учреждения, указали на проблему. Безусловно, каждый нуждающийся медицинскую помощь должен получить. Поэтому министром здравоохранения (Олегом Костиным - прим. ред.) были даны указания усилить работу в том числе и call-центров, регистратур.

У нас начинается осенний сезон, когда много заболеваний, в том числе ОРВИ. К ковиду присоединяются другого рода респираторные инфекции. Никуда не можем деться, сезон располагает.

Также Усова сообщила, что минздрав планирует усилить состав call-центра балаковской детской поликлиники, усилить амбулаторное звено врачами-терапевтами.

В случае возникновении проблем с вызовом врачей чиновники просят обращаться напрямую к главврачам по телефонам, указанным на сайтах медучреждений.

- Если какие-то сложности и тут возникают, что в принципе невозможно, можно обратиться в минздрав по всем каналам связи. Министр всегда очень быстро реагирует. И в соцсетях, и на свой рабочий телефон. Мы готовы оказать содействие в получении медпомощи каждому гражданину.

Также в пресс-службе минздрава напомнили о необходимости вакцинироваться от коронавируса и гриппа. По словам Усовой, прививки имеются в необходимом количестве.

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